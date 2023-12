Gente e Fatos

Casamento de Liliane Oliveira e Guilherme Rabelo

Liliane Cristina de Oliveira e Guilherme Rabelo uniram-se pelos laços do matrimônio em cerimônia celebrada no último sábado, dia 18, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida pelo padre Gilberto do Prado. Liliane é filha de Maria Cristina de Oliveira e Silvio Santos de Oliveira, e Guilherme é filho de Silvana Aparecida Simão Rabelo e Vanderlei Justino Rabelo. Fotos: Angelino Júnior

Bodas de Prata de Cecília Morandin e Valdir Cheavegati Jr.

O médico Valdir Cheavegati Júnior e a farmacêutica Cecília Morandin Gambaroto Cheavegati completaram 25 anos de união matrimonial na segunda-feira, dia 20, junto aos filhos Gustavo e Guilherme. Para celebrar a data, o casal reuniu familiares e amigos na chácara da família Vista Linda, para uma linda cerimônia celebrada pelo querido padre Adilson, que também realizou o casamento de Cecília e Valdir há 25 anos. A música da cerimônia ficou a cargo de Luciana Angeli, que cantou e tocou violão. Após a celebração, aconteceu a recepção que foi animada pela banda Chapéu da Máfia, que também divertiu os convidados no casamento de Valdir e Cecília há 25 anos. Fotos: Falcão Foto & Arte

Yo digo R, tu dices BD!

As amigas Fernanda Gonçalves, Mariana Santiago e Tamara Ramos realizaram um sonho de infância ao curtirem o show do grupo mexicano RBD, no último domingo, dia 19, no Allianz Parque, em São Paulo.

Em um espetáculo de luzes coloridas e muita nostalgia, elas se divertiram muito e se emocionaram com a apresentação do grupo, que ficou 15 anos longe dos palcos. Este foi o último show da Soy Rebelde Tour no Brasil e um DVD foi gravado na ocasião.

O grupo é composto por Dulce Maria, Maitê Perroni, Christian Chávez, Christopher Von Uckermann e Anahí, que havia sido diagnosticada com infecção renal grave no dia anterior, mas conseguiu participar do último show. O grupo mexicano foi ovacionado pelo público e se emocionou com o carinho recebido pelos fãs brasileiros. Fotos: Arquivo Pessoal