Prefeitura coloca terrenos à venda

O departamento de Licitações da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, abriu o edital de concorrência nº 005/2023 para a venda de cinco terrenos, localizados em vários bairros da cidade.

Os terrenos serão vendidos separadamente e os interessados poderão apresentar propostas individuais para cada um dos lotes. A modalidade é concorrência do tipo maior oferta e os interessados deverão entregar a documentação até o dia 18 de dezembro às 9h, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, data que será aberta a sessão.

O edital pode ser consultado pelos interessados no site da Prefeitura Municipal, acessando ‘Transparência’, após ‘Compras e licitações’ e, por fim, ‘Editais de Licitação’. Ou então, basta o interessado solicitar na sede da Prefeitura Municipal, mediante simples requerimento, ou por meio eletrônico.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3641-9029 ou pelo e-mail grupo.licitacoes@vgsul.sp.gov.br.

Os terrenos

O primeiro terreno foi colocado à venda por no mínimo R$ 81.832,20 e está localizado na Avenida Monsenhor Celestino Cabrera Garcia, no Jardim Paulista. Ele possui 235,15 m².

O segundo terreno, localizado na Rua Silva Jardim, no Centro, possui 309,90 m² e está por R$ 123.960,00. O terceiro terreno foi colocado à venda por R$ 67.687,60, possui 196,14 m² e fica na Rua das Oliveiras, esquina da Rua Santa Lúcia, no Jardim Paraíso.

O quarto terreno, por R$ 87.056,40, está na Rua João Garcia Miron, no Jardim São Lucas e possui 262,11 m². O quinto terreno, por R$ 336.099,10 está localizado na Rua Prudente de Moraes, no Centro, e possui 424,94 m².