Resposta ao vereador Celso Itaroti (PTB)

A Gazeta de Vargem Grande vem a público informar que com relação ao ataque pessoal feito pelo vereador Celso Itaroti ao diretor da Gazeta de Vargem Grande na última sessão de Câmara, é que o jornal apenas cumpriu seu papel de informar a população vargengrandense sobre o que ocorre com os atos do ex-prefeito, que conforme a reportagem, teve suas contas consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas, no tocante à contratação da empresa União Saúde e Apoio (USA), no valor de R$ 5.887.536,00 para prestação de serviços médicos à prefeitura, durante parte de sua gestão.

O que levou à reportagem, foi que Itaroti já tinha sido condenado pelo juiz de Vargem Grande do Sul, Christian Robinson Teixeira, após denúncia de um grupo de promotores públicos, sob a coordenação do promotor da Comarca de Vargem, Leonardo Meizikas, no caso da contratação da mesma empresa que prestou serviços médicos na sua administração.

Na sua condenação, que agora está no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aguardando julgamento em segunda instância, o juiz pede que Itaroti devolva aos cofres municipais alguns milhões de reais, corrigidos (os promotores pediram R$ 9 milhões), mas o juiz descartou a multa civil, além da suspensão dos direitos políticos por cinco anos.

Para o diretor do jornal, Tadeu Fernando Ligabue, as contas que Itaroti fez referência ao ex-prefeito Celso Ribeiro, em 2007, também segundo ele, rejeitadas pelo Tribunal de Contas, não teve o mesmo desfecho que as de Itaroti, que foram denunciadas pela Promotoria Pública e condenadas em primeira instância pelo juiz da Comarca de Vargem Grande do Sul, aguardando sentença junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2020, que poderá ou não confirmar a sentença do magistrado da Comarca local.

Não se trata de perseguição política, como tenta fazer crer o ex-prefeito e vereador Celso Itaroti. Trata-se de cumprir com a função de jornalismo, envolvendo uma figura política que ostenta enorme poder em Vargem Grande do Sul, no caso de Itaroti, que já foi prefeito da cidade e presidiu a Câmara Municipal por mais de uma vez e será provavelmente candidato à presidência do Legislativo para o ano que vem e se puder, candidato a prefeito em 2024. Portanto, uma figura pública, que deve sim, prestar contas de seus atos à população, assim como os ex-prefeitos Rossi, Celso Ribeiro, Denira, José Reinaldo e o atual Amarildo.

Quanto ao tentar denegrir a imagem do diretor da Gazeta de Vargem Grande, Tadeu Fernando Ligabue, por ele ter prestado serviços à municipalidade como diretor da prefeitura, este é um recurso que Itaroti usa sempre que tem seu nome ligado a problemas com a Justiça e divulgados pelo jornal.

Para o diretor da Gazeta, Itaroti como delegado, como prefeito e como vereador e presidente da Câmara Municipal, tem e já teve poder para vasculhar a vida do jornalista nestes mais de 40 anos que ele dedica a informar os leitores e a população de Vargem Grande do Sul através do jornal Gazeta de Vargem Grande, e nunca conseguiu provar na Justiça, um só ato que desabonasse a conduta do diretor e da empresa que dirige.

“Não sou réu, nunca fui condenado, sou ficha limpa, trabalho e ganho meu dinheiro honestamente, não tenho que devolver milhões à prefeitura. Tenho uma empresa que gera empregos, impostos e nestes mais de 40 anos de profissão, só tenho contribuído, junto com minha família e colaboradores, com o desenvolvimento de Vargem Grande do Sul”, afirmou Tadeu.

O jornal cumpre com seu dever, com sua obrigação, não se intimidando com políticos que usam a Tribuna da Câmara para coagir uma Imprensa livre, nem com atos de vereador que rasga jornal durante o expediente da Câmara, quando deveria estar trabalhando e fazendo jus ao dinheiro que recebe todo mês dos contribuintes vargengrandenses para buscar soluções de crescimento e bem estar desta população.