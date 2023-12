Uma janela que se abre

No mundo competitivo em que vivemos, quando surge uma oportunidade, devemos sempre nos debruçar sobre ela, visando tirar o melhor proveito possível, principalmente quando pode afetar a vida para melhor de centenas de pessoas.

Nesta semana, a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), empresa brasileira considerada a maior distribuidora de gás natural do Brasil e que está construindo um gasoduto que passa por Vargem Grande do Sul, deixou um ponto de ligação no Distrito Industrial “José Aparecido da Fonseca-Tota” (foto).

Ainda deverá levar algum tempo até que o gás que a companhia pretende levar até a cidade de Mococa, passando por São João da Boa Vista, chegue de fato na cidade.

Mas, ele certamente será uma realidade e poderá abrir uma boa oportunidade para que as autoridades municipais comecem a estudar as possibilidades de desenvolvimento que este fato pode acarretar na industrialização de Vargem Grande do Sul.

Como apontam os estudos, inclusive do BNDES, o gás natural é uma opção interessante, mais barata, que pode vir a contribuir para que haja maior industrialização, principalmente para indústrias que procuram a diminuição do custo, e esta é a matriz energética mais barata, comparando com a elétrica, à lenha, dentre outras.

Como muito bem salientou o empresário Libânio Coracini Filho em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, “a chegada do gás natural para a cidade é ótima, pois possibilita a vinda de empresas que são intensivas em consumo de gás. São empresas boas, grandes, com ótimo faturamento”.

Defendeu que a prefeitura deveria fazer todo um trabalho para atrair estas indústrias, prospectando empresas que utilizam este produto e um distrito industrial abastecido com gás, como parece que caminha para ser o distrito industrial de Vargem Grande do Sul.

Uma janela começa a abrir, mas ela também abre para outras cidades, inclusive da região e o tempo começa a correr. Estruturar o departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da Prefeitura Municipal para essa nova realidade que se avizinha, poderia ser um bom começo, antes que essa janela de oportunidades se feche.