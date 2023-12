Casa do Menor realiza Noite do Bingo

A Casa do Menor Dom Bosco realizará no próximo sábado, dia 9, uma Noite do Bingo. O evento será a partir das 19h30 no Salão de Festas São Benedito. O objetivo da Noite do Bingo é arrecadar dinheiro em prol da entidade.

Os interessados em participar podem adquirir um lugar antecipadamente por R$ 10,00, concorrendo a prêmios de R$ 1.000 e R$ 500. Toda a comunidade é convidada a participar do evento e ajudar a entidade.

Para adquirir seu ingresso, contate a equipe da Casa do Menor Dom Bosco pelo telefone (19) 3641-1713.