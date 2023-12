Pais enviam recados de apoio aos alunos pré Provão Paulista

Estudantes da 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Gilberto Giraldi foram surpreendidos enquanto se preparavam para o primeiro dia do Provão Paulista. Eles receberam uma homenagem de seus pais e familiares durante a última revisão antes da avaliação.

Na terça-feira, dia 28, a diretora da unidade, a professora Elaine Cristina Felipe Pinheiro, vestida como carteira, entregou cartas de incentivo à prova produzidas pelos familiares dos estudantes.

A diretora comprou a ideia de seu time, reproduziu o uniforme dos trabalhadores dos Correios, um boné azul e assumiu o papel na distribuição das cartas. Segundo a diretora, todos os familiares aceitaram o desafio e enviaram as cartas à escola e a mobilização com a comunidade escolar para a recepção das cartas foi conduzida pela professora Rita de Cássia Rosalin Saloti, da sala de leitura, espaço de uso de livros e discussões literárias.

À Gazeta de Vargem Grande, a diretora Elaine comentou sobre a ação “Pensando que este momento traz muita insegurança, medo das mudanças, novas escolhas e o início de um novo ciclo, queríamos que nossos estudantes se sentissem acolhidos pela escola, mas que também tivessem a certeza que têm o apoio de suas famílias. Então, para que fosse um momento especial, gostaríamos de mostrar que eles não estão sozinhos e pedimos a cada familiar que escrevesse uma carta na qual possibilitasse essa conexão”, disse a diretora.

“A escolha da carta foi pelo fato de que assim as palavras e sentimentos ali expressados se eternizassem no coração de cada estudante e que pudessem ter uma recordação das palavras ditas com tanto sentimento, verdade, amor e cumplicidade. O PEI nos dá oportunidade e possibilita esta parceria tão importante entre escola e família que faz toda a diferença para o sucesso de nossos estudantes”, completou.

Ela explicou que a ideia surgiu quando receberam a informação da realização do Provão Paulista e da importância que esta avaliação traria para os estudantes e já começamos a mobilizar nossa comunidade escolar. “Então, em parceria com a professora Rita, gerenciadora da sala de leitura iniciamos o processo da produção das cartas. A professora entrou em contato com todos os familiares informando sobre a ação”, falou.

“Também no sábado, dia 25, proporcionamos para todo o ensino médio uma aula temática com as principais habilidades para o Provão Paulista, os professores Carla Pereira da área de matemática, Natália Ramires de linguagens e Ruan Bortoluci da área de ciências humanas apresentaram com muita leveza e alegria os principais conteúdos que foram abordados na avaliação”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal

Os alunos

A aluna Isabelly Violin Pereira, de 18 anos de idade, disse que reconheceu a letra da mãe assim que abriu a carta. Ana Laura Alves de Paula, também com 18 anos, reconheceu que a atividade reduziu a tensão antes da prova e que a emoção pela carta se misturou com a diversão de assistir a diretora vestida com o uniforme dos Correios.

O resultado da ação, com muita emoção dos estudantes, foi publicado nas redes sociais da escola. “Eu fiquei muito emocionada, não esperava e confesso que foi uma surpresa pra todos nós. Receber uma carta da pessoa que a gente ama é muito gratificante, me senti muito amada, mais forte e confiante. Agradeço à escola, que preparou essa surpresa linda pra gente. Foi tudo muito lindo e importante”, contou a aluna Maria Eduarda Vicente, de 18 anos de idade.

A escola atende alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e todas as três séries do Ensino Médio, 107 deles, da última etapa do ensino básico, fazem as provas, que tiveram início na quarta-feira, dia 29, e seguem até a próxima segunda-feira, dia 4.

As 15.369 vagas do Provão Paulista serão distribuídas entre a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).