AFA está na semifinal da Liga Sanjoanense

A Associação Futuro Atleta de Futsal (AFA) é o único time representante de Vargem Grande do Sul nas semifinais da Liga Sanjoanense. A AFA foi fundada em 2022, como uma associação esportiva beneficente que, em sua razão social, homenageou o ex-prefeito Huber Brás Cossi.

A semifinal da Liga Riopardense será em Vargem neste domingo, dia 3, a partir das 8h, no CEE José Cortez, na Vila Santana, o poliesportivo novo. Para mais informações, entre em contato com a AFA pelo telefone (19) 99322-3889.

As semifinais da Liga Ferreirense também serão neste fim de semana. Na sub 14, a disputa será neste sábado, dia 2, em Vargem, às 12h15. Na sub 18, será segunda-feira, dia 4, em Porto Ferreira às 20h. E na sub 16 será na quarta-feira, dia 6, com cidade ainda a ser definida.

O fundador, Felipe Carossi, ressaltou que, mesmo com uma trajetória marcada por superações e trabalho árduo, a AFA se firma, segundo ele, como um dos principais expoentes do futsal na região. “Além de ser o único time vargengrandense nas semifinais da Liga Sanjoanense, mas também o único representante da cidade nas ligas Riopardense e Ferreirense. Essa participação tripla é um testemunho do compromisso da AFA em levar o nome de Vargem Grande do Sul aos mais altos patamares do esporte regional”, disse.

“Estamos honrados em representar nossa cidade nessas importantes competições regionais. Este é um reflexo do trabalho incansável de nossos atletas, comissão técnica e apoio inabalável de nossos torcedores e patrocinadores. Acreditamos no potencial do futsal de Vargem e estamos determinados a alcançar voos ainda mais altos”, afirmou.

A AFA convida a comunidade local e os amantes do esporte a unirem-se a eles nessa jornada emocionante. “Com a qualidade técnica e a determinação demonstradas até o momento, a equipe está confiante em sua capacidade de continuar avançando e representando a cidade da melhor forma possível”, disse Felipe.