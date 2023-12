Atleta de Vargem venceu competição no Canadá

O atleta de Vargem Grande do Sul Gustavo Slootemaker Tabet participou da 46° edição do Quebec Open, no dia 11 de novembro. Esta é a maior competição de Judô da América do Norte, realizada em Montreal no Canadá e Gustavo conquistou a medalha de ouro na categoria sub 18 + 90 quilos.

Segundo as informações que circulam nas redes sociais, a competição contou com seis países: Brasil, Canadá, Estados Unidos, França, Haiti e Japão.

Na disputa, Gustavo representou o Brasil, o estado de São Paulo, a Federação Paulista de Judô, Vargem Grande do Sul e sua atual equipe, o Instituto da Luta sob orientação do sensei Kodansha Elton Quadros Fiebig.

Conforme o informado nas redes sociais do prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido), após a competição, o atleta participou de um treinamento intensivo durante três dias, com as seleções do Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Eslovênia, Dinamarca e França.

O atleta já foi destaque em matéria da Gazeta de Vargem Grande circulada no dia 13 de maio deste ano, quando foi vice-campeão no Campeonato Paulista de Judô, na classe sub 18 da divisão especial. Na ocasião, sua foto foi divulgada inclusive na capa do jornal impresso.