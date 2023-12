Equipe de Ginástica Artística participou de festival

A equipe de Ginástica Artística do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal participou do Festival de Ginástica Artística em São José do Rio Pardo, no último domingo, dia 26.

O evento contou com equipes representadas pelas cidades de Vargem Grande do Sul, São José do Rio Pardo, Itirapina, Tapiratiba e Mococa, e foi direcionado às ginastas iniciantes na modalidade.

As ginastas que representaram Vargem Grande do Sul foram Yasmin Paola, Kelry Contini, Vitória Beatriz, Sofia Angeline, Itiele Sofia, Olívia Corsi, Yasmin Ambrósio, Sofia Chagas, Lauane Barga Mota, Thauane Homsi, Yasmim Conceição, Maria Júlia Gonçalves e Cibely Pinheiro.

A professora do Departamento de Esportes e Lazer, Marina Francisco, falou sobre o festival. “As meninas representaram o trabalho desenvolvido na Ginástica Artística do nosso município de forma brilhante e com certeza colheremos frutos deste trabalho nos próximos anos”, disse.

“Agradecemos o apoio do Departamento de Esportes e Lazer e Departamento de Educação, que, em parceria, têm possibilitado ações que incentivam o esporte e promovem diversos benefícios para as crianças e adolescentes do nosso município”, completou.

O Departamento de Esportes e Lazer possui diversas modalidades esportivas para diferentes idades, os interessados em saber sobre as aulas de Ginástica Artística ou praticar outras modalidades, podem entrar em contato pelo telefone (19) 3641-2325 para mais informações.