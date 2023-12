Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria José Bento, aos 63 anos de idade, no dia 25 de novembro. Deixou os filhos Patrícia, Kenedy, Valéria, Ana Carolina, Felipe e Alexsandro. Foi sepultada no dia 25 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Christina Ricardo, aos 82 anos de idade, no dia 25 de novembro. Viúva de Joaquim Pereira Segura; deixou os filhos Regina, Gláucia, Vanda, Alcides, Nivaldo e Aparecido; os genros Mauro e Reginaldo; as noras Vânia e Maria; os netos Helen, Amanda, Vanessa, Letícia, André, José, Edvaldo, Evertom, Gislaine, Amanda e Tatiane; e bisnetos. Foi sepultada no dia 26 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nair da Silva, aos 54 anos de idade, no dia 25 de novembro. Deixou a mãe Elenita Maria da Silva; sobrinhos e irmãos. Foi sepultada no dia 26 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Claudimir Carlos, aos 53 anos de idade, no dia 26 de novembro. Deixou o filho Kaique; os irmãos Dulcinéia e Ivone; cunhados e sobrinhos. Foi sepultado no dia 27 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José do Nascimento, aos 79 anos de idade, no dia 27 de novembro. Deixou a esposa Aparecida de Lurdes de Souza Nascimento; o filho Marcos e os irmãos Aluísio, Luís do Nascimento e João Carlos. Foi sepultado no dia 27 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Áurea Palmiro Buozi, aos 93 anos de idade, no dia 28 de novembro. Viúva de Euclides Buozi; deixou os filhos Zilda, Maria Romana, Maria Áurea, Elenice e Rissieri; os genros Odécio, José Luís e Valdir; a nora Fátima; os netos Fernanda, Marcos, Roberta, Lucas, Rodrigo, Lilia e Ricardo, Pedro e Eduardo; bisnetos e os irmãos Ondina, Ondino, Odila e Maria; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 29 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a costureira Regina Aparecida Dearo Dias, aos 66 anos de idade, no dia 29 de novembro. Deixou os irmãos Maria Madalena, João e Carlos; cunhada e sobrinhos. Foi sepultada no dia 29 de novembro, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Vitor Ramos, aos 89 anos de idade, no dia 30 de novembro. Viúvo de Francisca Flávio Ramos; deixou filhos; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 30 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Odete Paganini Ferreira, aos 79 anos de idade, no dia 30 de novembro. Viúva de Benedito Honório da Silva; deixou os filhos Márcio, Marcelo e Donizete; as noras Josiane e Thelma; os netos Marcos Vinicius, Matheus, Ana Emília, Marcos Alexandre e Luís Henrique. Foi sepultada no dia 30 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu David Saraiva, aos 81 anos de idade, no dia 1º de dezembro. Deixou os filhos Juceliana, Jurair, Beatriz, Jucélia, Jairo, Davi e José; os genros Jorge e Fernando; as noras Mirinha e Érica; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultado no dia 1º de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marlene Legaspe Fontão, aos 89 anos de idade. Foi sepultada no dia 26 de novembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Miguel Ananias Vital de Siqueira Neto, aos 71 anos de idade, no dia 1º de dezembro. Foi sepultado no dia 1º de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Zumira Francisco, aos 70 anos de idade, no dia 25 de novembro. Deixou irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 26 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Célia Martins Vieira, aos 85 anos de idade, no dia 26 de novembro. Deixou os filhos Regina, Roberto e Aurora; genros; noras e netos. Foi sepultada no dia 26 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Leonardo Ramon Ribeiro, aos 45 anos de idade, no dia 27 de novembro. Foi sepultado no dia 28 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Edson Lincoln da Silva Serafim, aos 45 anos de idade, no dia 28 de novembro. Deixou o pai Antônio; a esposa Naily; os filhos Guilherme e Maria Eduarda; os irmãos Eder, Eduardo e Jefferson. Foi sepultado no dia 29 de novembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Carlos Ferreira, aos 72 anos de idade, no dia 30 de novembro. Deixou a esposa Eliza de Fátima; os filhos Evaldo, Everton, Elaine e Elizandra; noras e netos. Foi sepultado no dia 1º de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.