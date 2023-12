Handebol de Vargem vence Campeonato Intermunicipal

A equipe de Handebol adulto de Vargem Grande do Sul esteve em Mococa na disputa final do 3º Campeonato Intermunicipal de Handebol, na última quarta-feira, dia 30.

A disputa da final foi contra a equipe mocoquense ‘Os Negritos’, campeões das duas edições anteriores do intermunicipal e equipe que tinha vencido o Handebol Vargem na primeira fase.

Juliano, o professor, contou que a partida foi de muita igualdade e bem disputada no primeiro tempo, mas na segunda parte da partida o Handebol Vargem se impôs em quadra e conseguiu o resultado de 21 a 17, conquistando assim o título inédito da competição.

A chegada até a final foi com o segundo lugar na fase de classificação, com quatro vitórias e apenas uma derrota. Na semifinal, realizada no sábado, dia 25, a equipe tinha vencido o Fábio Turismo, também de Mococa por 20 a 14.

Equipes mirins disputaram Copa Cidade dos Ipês

As equipes de Handebol do Departamento de Esportes e Lazer estiveram em São Sebastião do Paraíso (MG), para disputar a Copa Cidade dos Ipês, no último domingo, dia 26.

A competição realizada na categoria mirim, até 12 anos, contou com as equipes mineiras de São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino e Poços de Caldas, além das equipes de Vargem.

A equipe masculina realizou três jogos, vencendo uma e perdendo duas partidas, terminando na terceira colocação. Já a equipe feminina perdeu seus três jogos ficando em quarto lugar.

Para o professor Juliano, esse primeiro ano de competições das equipes de base teve saldo positivo, apesar de poucas vitórias. “É o início de trabalho, a grande maioria das crianças nunca participou de competições, então ficam um pouco intimidadas, mas é um processo de amadurecimento em que seguramente teremos um melhor desempenho no próximo ano. Além disso, poderemos aplicar uma metodologia de treinamento voltada para competições no próximo ano, o que vai desenvolver o jogo deles ainda mais”, comentou.

No mirim masculino, no jogo contra São Tomás de Aquino, Vargem perdeu por 20 a 5, com gols de Fabrício, Kenedy, Lucas Fiorete e dois de Theylor. Contra Poços, a equipe venceu por 5 a 4, com gols de Gabriel, Lucas Carvalho, João Vitor, Murilo e Theylor. Já contra São Sebastião do Paraíso, Vargem perdeu por 13 a 7, com gols de Kenedy, Lucas Carvalho, Murilo, Pedro, Theylor e dois gols de João Vitor.

No mirim feminino, a equipe perdeu o jogo contra São Tomás de Aquino por 13 a 1, com gol de Rafaela. No jogo contra a equipe B de São Sebastião do Paraíso, perdeu por 13 a 7, com gols de Laryssa e Giovana, três gols de Kemilly e dois de Rafaela. Contra a equipe A da cidade, Vargem perdeu de 18 a 3, com três gols de Rafaela.