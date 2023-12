Paella Caipira é no dia 17 deste mês

A Paróquia Sant’Ana está vendendo ingressos para uma Paella Caipira, que será realizada no dia 17 deste mês, ao meio-dia, no Salão de Festas São Benedito.

O convite individual está sendo vendido a R$ 40,00 e a mesa com oito lugares a R$ 300,00. Crianças até 10 anos não pagam e as bebidas serão vendidas a parte.

Os convites podem ser adquiridos na secretaria da Paróquia Sant’Ana. Na ocasião, além da deliciosa paella caipira, haverá música ao vivo e show de prêmios.

O valor arrecadado no evento será em prol da Paróquia Sant’Ana.