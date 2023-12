Prefeitura de Casa Branca lança Campanha Fique Sabendo

O Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Casa Branca vai lançar a Campanha Fique Sabendo entre os dias 11 e 15 de dezembro.

Segundo o informado, o objetivo é mobilizar a população para as ações do Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, celebrado na última sexta-feira, dia 1°, e sensibilizar a comunidade sobre a relevância do diagnóstico precoce não somente da AIDS, mas também da Sífilis, HIV e Hepatites Virais (B e C).

Durante a Campanha serão realizados testagem na Praça do Rosário das 8h30 às 12h30 e de 14h às 16h30. As unidades de saúde também farão testes gratuitos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais.

A prefeitura ressalta que essa é uma oportunidade para cuidar da saúde de forma preventiva e consciente. Para mais informações, procure uma unidade de saúde mais próxima.