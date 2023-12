Chester Dourado da Sirlei Malagutti

Ingredientes

1 Chester Perdigão (3,500 kg +/-), 2 copos (250 ml) de vinho branco seco, 1 copo e meio de água, 2 colheres (sopa) de mostarda, 3 colheres (sopa) de ketchup, 1 colher (sopa) de alho (uso o triturado), folhas de louro, 1 colher de sobremesa de sal e manteiga para untar.

Modo de preparo

Descongele o Chester de véspera para temperá-lo. Lave-o bem. Prepare o tempero misturando todos os ingredientes (menos a manteiga) em uma vasilha com tampa. Coloque-o no tempero para marinar durante cerca de 12h. Vire-o na metade do tempo para que absorva o tempero por inteiro. Conserve na geladeira tampado. Aqueça o forno em fogo alto por 15 minutos. Forre uma folha com papel alumínio o suficiente para cobri-lo por inteiro. Unte todo o Chester com a manteiga, colocando-o na forma e embrulhando com o papel alumínio. Leve ao forno por 2 horas, sendo os primeiros 15 minutos em fogo alto e depois em fogo baixo. Tire o alumínio e passe pra uma outra forma forrada com o papel alumínio. Unte-o novamente com a manteiga e deixe em fogo médio até dourar. Para servi-lo, enfeite com fios de ovos e frutas como pêssego e cerejas ao marasquino.

