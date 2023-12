Delicioso Arroz com Catupiry da Maria Lúcia Zarif Cecílio

Este prato faz parte da nossa ceia há muitos anos. Simples, rápido e prático, acompanha com perfeição as carnes. É tão gostoso que há quem coma como prato principal!

Ingredientes

2 xícaras de arroz, 2 ovos, 500 gramas de Catupiry original, 400 gramas de muçarela fatiada, 400 gramas de farinha de rosca, 1 tablete de manteiga com sal, sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo

Faça o arroz da forma tradicional. Quebre os ovos em um prato fundo e bata-os com uma pitada de sal e pimenta do reino. Transfira o arroz para uma vasilha funda e misture bem com os ovos batidos. Unte um pirex retangular grande com manteiga.

Coloque metade do arroz e, sobre ele, esparrame o Catupiry. Cubra com fatias de muçarela e despeje a outra metade do arroz. Em uma panela, derreta toda a manteiga e, nela, doure a farinha de rosca. Deposite a farinha sobre o arroz. Leve ao forno para derreter o queijo e sirva quente.

Foto: Arquivo Pessoal