Doze receitas de dar água na boca

Elas são muitas, tem para todos os gostos e gastos. Que alegria poder contar com a colaboração de tantas pessoas que têm o dom de cozinhar e nos presenteiam com seus manjares através de receitas simples, fáceis de fazer, que já passaram pelo teste, foram experimentadas e aprovadas.

Cozinhar é um dom que envolve muito amor, dedicação, persistência, paciência e doação. Cozinhar é vida. Compartilhar o que se sabe a respeito do prato que produzimos, ter a generosidade de que o outro prove uma delícia culinária feita por nós, é uma imensa satisfação.

Ainda mais quando está chegando o Natal e procuramos algo diferente para cozinhar, surpreender quem amamos, as receitas do Guia de Compras de Natal caem como uma luva.

O Natal está intimamente ligado à comida, à ceia natalina. É fazer algo especial neste dia em que todos se confraternizam. Nesta edição, o leitor vai encontrar delícias como Cestinha de tender, Empadão de festa, Arroz com catupiry, Arroz de bacalhau, Chester dourado, Paella caipira, Assado de Natal, Lagarto ao molho de vinho, Manjar de Raffaello cremoso, Torta de sorvete cheesecake, Bolacha de Natal e Lasanha de bacalhau.

São doze receitas produzidas por vargengrandenses, pessoas que convivemos, que fazem parte da nossa pequena aldeia, que doam parte do seu tempo, do seu talento, para ajudar a construir este espírito natalino que vai se fortalecendo e desaguando em nossas bocas quando provamos do alimento, do pão que sacia a fome e também a alma.

Nossos agradecimentos a todos que colaboraram com suas receitas ao Guia de Compras de Natal 2023.