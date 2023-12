Empadão de Festa da Natália Aliende

Ingredientes

500 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de gordura, 1 colher de manteiga, 3 ovos ou 2 se forem grandes, sal, 1 colher de pó Royal, leite gelado para dar o ponto da massa, cebola, 2 dentes de alho, tomate sem sementes e 1/3 de pimentão vermelho (se gostar), extrato de tomate, azeitonas, duas batatas pequenas, maisena, cenouras, palmito e ervilhas

Modo de Preparo

Para o recheio: Faça um refogado com a cebola picada, os dentes de alho amassados, o tomate sem sementes bem picadinhos e o pimentão vermelho bem picado (se gostar). Refogue bem e tempere a gosto. Vá colocando água quente aos poucos até cozinhar o refogado. Acrescente duas colheres de extrato de tomate, azeitonas picadas, as batatas pequenas cozidas e picadas e a cenoura cozida picadinhas. Acrescente palmito e ervilhas. Cozinhe mais um pouco e engrosse com 1 copo americano na risca com 1 colher de maizena. Deixe cozinhar mexendo para não grudar. Deixe esfriar.

Para a massa: Enquanto isso, a massa deve estar descansando coberta com um plástico na geladeira. Divida a massa em duas partes, abra com um rolo e forre um pirex ou assadeira. Disponha o recheio já frio, pique 1 ou 2 ovos cozidos no recheio. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão com ela. Use as sobras para enfeitar. Pincele gema e asse em forno médio. Se quiser, pode variar o refogado com frango desfiado, carne seca cozida e desfiada.

