Lasanha de Bacalhau de Márcia Iared

Ingredientes

Para a massa: 1 kg de massa fresca para lasanha, 1 kg de bacalhau em lascas dessalgado sem espinhas, 1 cebola grande picada, 5 dentes de alho ralado, 150 ml de azeite, 400 gramas de muçarela fatiada e 300 gramas de queijo parmesão ralado

Para o molho branco: 3 colheres de sopa de azeite, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 cebola grande picada, 1,5 litro de leite morno, sal e pimenta a gosto, raspas de limão siciliano e noz-moscada ralada a gosto

Para o molho vermelho: 2 cebolas picadas, 4 colheres de azeite, 4 sachês de molho de tomate tradicional, sal e pimenta a gosto, 2 tabletes de caldo de galinha e cheiro verde

Modo de preparo

Para o bacalhau: Adicione o bacalhau em uma panela de água fervendo e cozinhe por 15 minutos. Em outra panela coloque 150 ml de azeite, a cebola, o alho até dourar levemente. Junte o bacalhau e mexa delicadamente. Reserve.

Para o molho branco: Prepare o molho branco adicionando em uma panela a manteiga e o azeite em fogo médio. Quando derreter, frite a cebola até murchar e junte a farinha de trigo, mexendo por 2 minutos. Desligue o fogo e acrescente o leite morno, o sal, a pimenta e a noz-moscada misturando rapidamente com um fouet não deixando empelotar e nem ficar muito grosso. Reserve.

Para o molho vermelho: Leve o azeite e a cebola em uma panela em fogo médio e frite até murchar, acrescente o molho de tomate, sal e pimenta a gosto e ferva sem que fique muito grosso. Dissolva os tabletes de caldo de galinha, junte ao molho e finalize com o cheiro verde.

Montagem da lasanha: Em um refratário espalhe um pouco do molho vermelho e coloque uma camada de massa da lasanha, uma camada de molho branco e, em seguida, 1/4 do bacalhau refogado. Cubra com muçarela e salpique o parmesão ralado. Repita o processo por mais 3 vezes ou até terminarem os ingredientes.

Obs: A última camada deverá sempre ser de molho salpicado com parmesão para gratinar. Leve ao forno pré-aquecido a 250° por aproximadamente 40 minutos ou até que borbulhe por completo por, no mínimo 5 minutos