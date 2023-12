Para celebrar o Natal em Vargem Grande do Sul, a programação da Semana Natalina já foi definida pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal. Seguindo a tradição, a Praça Capitão João Pinto Fontão e a Rua do Comércio também foram decoradas.

A Semana Natalina começa no dia 16 de dezembro com a apresentação da Orquestra Villa Lobos, do Circuito Cultural, no Casarão da Educação. A programação continua até o dia 22 de dezembro com apresentações na Praça da Matriz a partir das 19h.

No dia 18, o Ballet e Coral do Departamento de Cultura se apresentam. No dia 19, é a vez da Orquestra de Viola Caipira encantar a população. No dia 20, quem se apresenta é a Orquestra Conexão e no dia 21, a Orquestra Jovem de Vargem Grande do Sul. No dia 22, haverá apresentação do Circuito Cultural.

A chegada do Papai Noel será no dia 18, às 19h, no Casarão da Educação, onde ele ficará das 19h às 22h até o dia 22. A Prefeitura Municipal convida toda a população a visitar o bom velhinho e tirar foto para registrar o momento.

De 18 a 22 também acontecem a Feira Gastronômica, Feira de Artesanato e Exposição de Orquídeas na Praça da Matriz.

Fotos: Prefeitura Municipal