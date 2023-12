Visagismo, nova tendência do corte de cabelo masculino

Visagismo é uma variação da palavra de origem francesa visage, que significa rosto e é com base nela que o barbeiro e empreendedor Arthur Ribeiro, 27 anos, explicou à reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande como está a tendência dos cortes de cabelo masculino para este final de ano, que são praticados na sua barbearia localizada na Galeria OJC, na Praça da Matriz.

Filho de Tony Cabeleireiro, um dos mais tradicionais cabeleireiros de Vargem Grande do Sul, foi o pai quem o influenciou na escolha da profissão, que iniciou há 13 anos como barbeiro, sendo que montou sua primeira barbearia, a Ribeiro Barbeiro em 2019, colhendo um grande sucesso desde então.

Segundo Arthur, houve um boom na barbearia por volta do ano de 2009, uma mudança de cenário que resgatou as antigas barbearias para um conceito mais moderno, mais gourmet, mais requintado, onde o homem não está só focado no corte de cabelo, mas buscando uma experiência de bom atendimento e bem-estar.

“Ele quer tomar uma cerveja, fazer uma massagem, uma barba com vapor, uma depilação. Esse renascimento veio acompanhado de uma procura de estética masculina, não só do corte de cabelo”, explicou.

Sobre as tendências dos cortes masculinos, disse que a maioria dos seus clientes hoje busca mais saber o que combina com seu rosto, para depois definir o corte. “O corte é o que se cria, para emoldurar a forma do rosto da pessoa, criando uma harmonia estética e visual, dando vida na personalidade de nossos clientes”, afirmou.

Citou que nos dias atuais, as pessoas procuram uma identidade visual e é esse procedimento que seu empreendimento procura proporcionar aos seus clientes. “Isso hoje tem um nome, visagismo e é uma tendência de mercado, não só dentro das barbearias, como também nos salões femininos”, comentou.

Arthur busca explorar também seu lado empreendedor e sonha alto. Hoje a Ribeiro Barbeiro trabalha com sete colaboradores, atendendo com hora marcada, agendando os horários por um aplicativo próprio, com clientes não só de Vargem, como também de várias cidades da região.

O próximo passo para a expansão da barbearia deve acontecer no ano que vem, quando fica pronto o novo prédio para onde deve se mudar, localizado na esquina da Rua Cel. Lúcio, próximo à escola Benjamin Bastos. Nos sonhos, também estão os estudos de transformar a Ribeiro Barbeiro em uma franquia, meta um pouco mais distante, mas possível de se tornar realidade se depender do talento e obstinação deste jovem barbeiro e empreendedor vargengrandense.

Fotos: Arquivo Pessoal