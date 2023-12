Aluno da Etec é selecionado para intercâmbio cultural

Um aluno da Escola Técnica (Etec) de Vargem Grande do Sul, do Centro Paula Souza, foi selecionado para o Intercâmbio Cultural CPS 2023. Rafael Tavares Barbier, de 16 anos, está cursando o 2º ano do Ensino Médio integrado ao curso de Informática para a Internet.

O país de destino de Rafael ainda será definido, podendo ser entre Argentina, Estados Unidos, Inglaterra ou Irlanda. À Gazeta de Vargem Grande, Rafael contou como foi para ele ser selecionado para esse intercâmbio cultural.

“Fiquei imensamente feliz ao receber a notícia de que receberei a oportunidade da ETEC de realizar um de meus maiores sonhos: o intercâmbio. Onde, através de muita dedicação e estudo para obter boas notas e frequência na escola, consegui participar desse processo”, disse.

Conforme informou, o intercâmbio será no primeiro semestre de 2024, com duração de cerca de 30 dias. “É muito gratificante ser reconhecido pelos meus esforços na escola e agradeço de coração à ETEC, meus professores, coordenadores e diretoria, além de meus amigos e familiares por me darem todo o apoio durante a minha jornada”, comentou.

Ao jornal, Ana Lúcia Braido Assalin Dontale, diretora de Escola Técnica, contou que Rafael conquistou a vaga mediante inscrição no projeto Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza, que ofereceu bolsas de estudos para o curso de língua inglesa ou espanhola em instituições de ensino da Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda.

“De todos os alunos matriculados na 2ª série do Ensino Médio que se inscreveram, Rafael se beneficiou com o melhor aproveitamento acadêmico da Etec de Vargem Grande do Sul”, explicou.

Ana Lúcia informou que o intercâmbio prevê um curso intensivo de língua inglesa ou espanhola, com duração de quatro semanas, com as seguintes despesas pagas: passagens aéreas de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação (café da manhã e jantar), traslado no país de destino, chip de internet, seguro-viagem, taxas de emissão de visto de estudante (Visa) e Sevis para entrada nos Estados Unidos, ajuda de custo e tag de identificação das malas. “Caberá ao participante providenciar e custear documentos pessoais necessários para a viagem, como passaporte e custos de deslocamento para obtenção do visto americano”, disse.

A diretora comentou que, além da satisfação pessoal do aluno, familiares e amigos, a escola considera de grande importância o processo, a dedicação e experiência de vida que será proporcionada à bagagem de estudante. “Toda equipe da Etec 179 parabeniza o aluno e deseja muito sucesso nesta etapa evolutiva de sua vida”, disse.