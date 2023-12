Câmara entrega título honroso a Márcia Iared

A professora e diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Márcia Aparecida Ribeiro Iared recebeu o Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence pela sua atuação na área de cultura e turismo. A honraria foi entregue pela Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul na última sexta-feira, dia 1º, às 19h30.

Com indicação da vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), a honraria foi aprovada pelos vereadores na sessão ordinária do dia 5 de setembro, com voto contrário do vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB). O Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, premia os cidadãos ou cidadãs vargengrandenses que tenham contribuído de forma relevante à comunidade, em diferentes campos de atividades.

A honraria deveria ter sido entregue à professora Márcia Iared na sessão solene no dia 14 de novembro, que aconteceu no Salão da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB). Infelizmente, Márcia não compareceu por motivos de saúde.

Compuseram a mesa de autoridades o presidente da Câmara Municipal Guilherme Contini Nicolau (MDB), os vereadores Maicon do Carmo Canato (Republicanos), Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), a vereadora Danutta, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o vice-prefeito Celso Luís Ribeiro (Podemos), a diretora do Departamento de Educação Renata Taú, o diretor do Departamento de Segurança e Trânsito Rogério Bocamino, os empresários José Luís Morandin e José Luís Mascarin, Luís Carlos Prates, o assessor especial da presidência da Câmara Valter Luís de Melo e Vera Buscarioli, representando o grupo de escoteiros Curumins da Mantiqueira.

Com o plenário da Câmara Municipal lotado, a solenidade foi prestigiada pelos familiares e amigos da homenageada, bem como Primo Pereira Neto, o diretor da Cetesb da época em que Celso Ribeiro foi prefeito.

Para iniciar a sessão solene, o presidente da Casa de Leis, Guilherme, agradeceu a presença de todos e parabenizou a homenageada. Os presentes entoaram o Hino Brasileiro e o Hino de Vargem Grande do Sul. Em seguida, Lucas Buzato agraciou a todos os presentes com sua apresentação da oração universal do Pai Nosso.

Foi lida a biografia de Márcia, contando sua história de vida e as muitas atividades que exerceu e os cargos que ocupou ao longo de sua carreira, sendo que em 2000 foi convidada pelo então prefeito Celso Ribeiro, seu irmão, para ser diretora de Cultura, criando importantes eventos que foram integrados no Calendário Cultural da cidade. Depois foi convidada pelo atual prefeito Amarildo para retornar ao cargo, permanecendo até hoje e continuando a influenciar com sua bagagem cultural este importante segmento da sociedade vargengrandense.

Homenagens

Várias autoridades presentes fizeram uso da palavra enaltecendo as qualidades da diretora e parabenizando a Câmara Municipal pela outorga do título. A vereadora Danutta, autora da honraria à Márcia, fez um emocionante discurso sobre a importância da diretora de Cultura para a cidade, para a sociedade e para a cultura vargengrandense.

O empresário José Luís Morandin ocupou a tribuna para parabenizar a homenageada e relembrar momentos importantes que viveu ao lado dela. Ele pediu uma salva de palmas calorosa a Márcia, com todos os presentes em pé.

O vice-prefeito Celso Ribeiro, irmão da homenageada, falou sobre a importância da professora para a cidade, e relembrou tudo que ela fez nos oito anos em que ele foi prefeito e, ela, diretora da Cultura.

O prefeito Amarildo parabenizou Márcia pela honraria, agradeceu por tudo aquilo que ela representa, pelo legado que deixa e pelo que sempre fez em prol da cidade. Para ele, a professora é inspiradora.

O neto da diretora da Cultura, Pedro Calil, falou com carinho sobre a avó e sobre o legado dela. Disse que tem orgulho em tê-la como avó e agradeceu por tudo que ela fez a ainda fará pela família e pela cidade.

Com apenas seis anos, o outro neto de Márcia, Davi Buozi Iared, também ocupou a tribuna e agradeceu a presença de todos na ‘linda homenagem’ que foi feita a sua avó. Márcia recebeu o Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence das mãos da vereadora Danutta e foi ovacionada por todos os presentes.

Em uso da palavra livre, Márcia agradeceu a todos os presentes e a homenagem que recebeu da Câmara Municipal. Ela disse que fará o melhor que conseguir enquanto puder. Por fim, Lucas Buzato fez uma homenagem especial e apresentou a canção ‘Sonho Impossível’, de Maria Bethânia

