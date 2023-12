Equipe do vôlei feminino de Casa Branca ficou em terceiro

A equipe do vôlei feminino de Casa Branca conquistou o terceiro lugar na Liga Sanjoanense, na série Rubi e na categoria sub 16 do voleibol. As medalhas foram entregues à equipe pelo secretário de Governo, Dione Laurindo, nesta semana.

Na ocasião, o secretário parabenizou as atletas pelo excelente resultado e também o secretário de Esportes de Casa Branca, Serginho Oliveira, bem como os professores das equipes de competição pelo excelente trabalho desempenhado no esporte casa-branquense.