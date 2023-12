Mais de 400 alunos se formaram na Rede Municipal

A formatura das escolas da rede municipal de ensino de Vargem Grande do Sul aconteceu na quarta-feira, dia 6. Na ocasião, 418 estudantes do 5º ano das escolas municipais Mário Beni, Antônio Coury, Professor Francisco Ribeiro Carril, Professor Henrique de Brito Novaes, Nair Bolonha, Professora Darci Troncoso Peres de Carvalho, Padre Donizete e Flávio Iared receberam seus diplomas no Centro Educacional Esportivo José Cortez, na Vila Santana.

Esse ano o tema escolhido pelo Departamento de Educação foi “Arco-íris – Cores Celestiais na Paleta dos Grandes Pintores”. Com figurino especial, cada escola representou uma das cores do arco-íris. O evento contou com milhares de pessoas, entre alunos, familiares, professores, servidores, diretores e autoridades.

Um aluno de cada escola foi escolhido para representar a unidade na entrega dos certificados. Os demais alunos formandos receberam os certificados das mãos de seus professores.

Estiveram presentes o prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido), o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) e sua esposa Eunice Micaela Garcia Ribeiro, o presidente da Câmara Municipal Guilherme Contini Nicolau (MDB), a diretora do Departamento de Educação Renata Regina Taú Bocamino, a diretora do Departamento de Cultura e Turismo Márcia Iared e os vereadores Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil), Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), Maicon do Carmo Canato (Republicanos) e Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB).

A cerimonialista e coordenadora pedagógica do ensino infantil, Valderis Ap. da Silva Martins Martins iniciou saudando os familiares, professores, amigos, autoridades e especialmente os formandos.

Após, foi realizada a entrada dos formandos, protagonistas da festa, juntamente com diretores, vice-diretores, coordenadores e professores das salas, e na sequência, foram executados o Hino Nacional e o Hino de Vargem Grande do Sul.

A diretora de Educação, Renata, falou aos formandos com muito carinho “Este é um momento muito especial para vocês! É inesquecível a formatura do Ensino Fundamental. Essa formatura representa para muitos de vocês a realização de um sonho, para outros a conquista de uma vitória cheia de obstáculos. Sinto-me honrada em poder testemunhar nessa noite a alegria, o orgulho e a emoção que vocês estão proporcionando a seus pais e todas as pessoas queridas aqui presentes”, disse.

O presidente da Câmara Guilherme também fez uso da palavra. “Queria parabenizar a todos os professores e ao Departamento de Educação que estão envolvidos no dia de hoje. Obrigado pelo empenho que vocês têm com nossas crianças. A partir de hoje é uma nova etapa e tenho certeza que estão preparados para enfrentar os novos desafios que estão por vir”, disse.

