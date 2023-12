Paróquia de Santa Luzia realiza novena

A novena de Santa Luzia, na Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II, continua nesta semana. A novena teve início na segunda-feira, dia 4, com o tema ‘Com Santa Luzia, renovamos nossa esperança’, seguindo até quarta-feira, dia 13. A paróquia está localizada à Avenida Monsenhor Celestino C. Garcia, nº 441, no Jardim Paulista.

Durante a semana, a novena será às 19h30 e no sábado e domingo, às 19h. Neste sábado, dia 9, o tema ‘A oração e seu poder’ será conduzido pelo diácono Adilson José Gizzi da Paróquia Nossa Senhora das Dores. Neste domingo, dia 10, o tema será ‘O ser humano e suas fugas’, abordado pelo diácono Alex Toesca Collus Villela da Paróquia Nossa Senhora das Dores.

Na segunda-feira, dia 11, o tema será ‘O Toque da Cruz’ com o padre João Cândido da Silva da Paróquia São José. Na terça-feira, dia 12, o tema é ‘Um ato de esperança: Confiar em Deus’, com o padre Mansueto Rodrigues de Almeida da Paróquia Nossa Senhora das Dores.

No encerramento na quarta-feira, dia 13, haverá a solenidade de Santa Luzia, com o tema ‘A esperança em tempos difíceis’. Haverá missa às 7h, às 15h para os enfermos e às 19h30 missa e procissão. Após as missas, haverá o bolo de Santa Luzia, vendido a R$ 6,00 o pedaço.