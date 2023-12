Tênis Clube realizou o 9º Festival de Dança

O Tênis Clube de Vargem Grande do Sul realizou o 9º Festival de Dança, no último sábado, dia 3. O evento foi produzido e organizado pela professora, bailarina e coreógrafa do Tênis Clube, Márcia Maria Lopes, a tia Marcinha, com o apoio da Diretoria e do Conselho Deliberativo do Tênis Clube.

O festival contou com a participação de 120 bailarinos, entre alunos do clube e grupos convidados, e prestigiando o evento, compareceram cerca de 400 pessoas.

Estavam presentes a Oficina de Ballet Associação Monsenhor Celestino e Departamento de Cultura, Grupo de Dança The Time of Destruction, Grupo de Dança do Ventre Kethellyn Becker, Grupo de Dança da Escola de Idiomas Chalk School da cidade de Vargem Grande do Sul e Estúdio de Dança Fernanda Docema de São João da Boa Vista. Ao todo, foram apresentadas 25 coreografias nas modalidades ballet clássico, jazz, dança de rua e dança do ventre, proporcionando ao público diferentes representações culturais.

A professora Marcinha agradeceu toda a diretoria e equipe do Tênis Clube pelo apoio, aos pais que colaboraram e aos alunos pela dedicação, além de todos que de alguma forma ajudaram para que o evento fosse um sucesso.

“Como professora e coreógrafa do Tênis Clube, me sinto feliz e muito orgulhosa pelo desempenho dos alunos que me surpreendem a cada apresentação. O Festival de Danças foi um sucesso. Resultado da dedicação e comprometimento de cada um dos bailarinos. Parabéns a todos que brilhantemente realizaram suas apresentações. Sou extremamente grata e agradeço a todos. Sentir a música através da alma e dançar é a melhor forma de liberar todas as nossas boas energias para o mundo”, disse.

Fotos: Arquivo Pessoal