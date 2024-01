Até agosto, prefeitura realizou 219 mil exames e 289 mil consultas

Desde a época do saudoso prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio, já se ouvia a expressão que a saúde “é um saco sem fundo”, por mais que se invista, o poder público municipal sempre vai estar aquém das necessidades da população. Uma população que envelhece e que certamente vai precisar de mais cuidados médicos e de procedimentos mais caros ainda.

Na semana passada o jornal Gazeta de Vargem Grande iniciou uma matéria sobre a saúde do município e falou do montante previsto em orçamento para ser gasto neste ano, um total de R$ 49.139.585,00, a segunda maior verba orçamentária para 2023, ficando pouco abaixo do que será gasto com a Educação e que correspondia a 26,52% de todo o orçamento anual que foi de R$ 185.250.000,00.

Também citou que o departamento de Saúde, por envolver tantas pessoas em situações delicadas de saúde, é o que apresenta o maior número de reclamações, o que acaba reverberando na Câmara Municipal, onde os vereadores nas últimas sessões fizeram várias queixas com relação principalmente no atendimento médico.

Se muita gente critica o atendimento à saúde municipal, há quem elogie, como foi o caso da cidadã que morava em São Paulo e comentou seu caso nas redes sociais do jornal onde foi postada a matéria produzida pela Gazeta de Vargem Grande. Ela relata que nunca lhe faltou a bolsa que utiliza, pois é ostomizada, elogiou o atendimento da enfermeira, e que em São Paulo chegou a pagar R$ 1.000,00 em 10 bolsas, porque quando não tem bolsa fornecida pela saúde pública na capital, o paciente tem de comprar.

Afirmou também que toda vez que precisou do Postinho de Saúde onde mora, foi bem atendida. “As pessoas não sabem o que é esperar dois anos para uma consulta oftalmológica. Aqui, em um mês saiu minha vaga”, comentou.

“Vocês não sabem o quanto é difícil em São Paulo, vai além do descaso, chega a ser desumano, pessoas de 80 anos buscando bolsas e serem maltratadas, ouvem que não tem e se quiserem, tem de comprar”, comentou a leitora do jornal.

Que o serviço municipal de saúde de Vargem Grande do Sul tem seus problemas, tem críticas, é uma realidade, mas as pessoas precisam também valorizar o que é feito, o tanto que é investido.

Os números impressionam. Ao acessar o Portal da Transparência da prefeitura municipal, no departamento de Saúde estão as publicações dos números como o de exames e consultas realizadas no primeiro e segundo quadrimestre de 2023, sendo que o último ainda está sendo contabilizado. As publicações atendem as exigências do Ministério da Saúde e trata-se de audiências públicas que o departamento é obrigado a realizar com a finalidade de prestar contas das atividades da diretora municipal de saúde a cada quatro meses.

Só em exames fornecidos pela prefeitura municipal nos oito meses de 2023, foram 219.840, sendo que abrangeram quase 20 tipos de exames, desde os mais simples como os laboratoriais (sangue, fezes, urina) que totalizaram 200.649, até mais complexos como tomografia, 1518; ressonância, 541; colonoscopia, 298; ecocardiograma, 1.122; ultrassonografia, 7.022 e mamografia, 403.

Se fazer uma média e juntar ainda aos quatro meses que faltam para fechar 2023, pode-se chegar a um total de aproximadamente 320 mil exames em 2023 custeados pelo poder público municipal, para atender uma população de pouco mais de 40 mil pessoas.

Com relação às consultas médicas, nos primeiros oito meses de 2023, de acordo com o que foi publicado na audiência pública, foram 289.321 consultas, podendo chegar através de uma média, a 430 mil consultas em 2023.

Consultas realizadas de janeiro a agosto deste ano nos postinhos junto às UBSs e ESFs foram 21.871; no PPA, 38.283; visitas de agentes comunitários nas residências, 126.123; administração de medicamentos, 30.323; atendimento de enfermagem, 58.907; consultas médicas realizadas no CEM, 8.292; consultas médicas no CAM, 2.599 e atendimento em fisioterapia, 2.923.

Nas próximas edições, o jornal Gazeta de Vargem Grande continuará com outros dados importantes relacionados com a saúde municipal para que a população tome conhecimento como é investido o dinheiro nesta importante área da administração municipal.