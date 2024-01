Atletas de Vargem venceram Copa Campinas de Futsal

Os atletas Guilherme Camarelli Gonçalves, conhecido como Guizinho, e José Maurício Santa Maria Júnior, conhecido como Juninho, são vargengrandenses e moram na cidade, mas competiram e foram campeões invictos na Copa Campinas de Futsal pelo time Pinhal Futsal, na categoria sub 16.

Guilherme é filho de Guilherme Santos Gonçalves e Micaela Camarelli, e Juninho é filho de José Maurício Santa Maria e Evilene Ana da Luz.

A competição aconteceu no domingo, dia 17, e Guilherme foi considerado o craque do campeonato pela Liga de Campinas. À Gazeta de Vargem Grande, os atletas contaram que tiveram ótimos treinos com todos, buscando a evolução individual e, assim, conquistando a evolução coletiva. Segundo informaram, os treinadores sempre colocaram intensidade e os ajudaram muito.

“Foi uma sensação inexplicável, um sentimento que talvez não dê nem pra explicar, porque muitos desacreditaram que podíamos chegar, mas nosso time não deu ouvidos para as críticas e se mostrou ser maior que elas”, disseram.

Agora, os atletas vão desfrutar do título com muita comemoração e aproveitar as férias. Em janeiro, no entanto, ambos voltam às preparações para novos desafios.

Fotos: Arquivo Pessoal