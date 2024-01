Casa Branca é destaque na competição de Breaking em Campinas

No último domingo, dia 17, atletas dançarinos da equipe de Breaking de Casa Branca participaram de uma competição de Nanterious na modalidade 3×3, na cidade de Campinas.

Os casabranquenses competiram com várias cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Após a primeira etapa da competição, Casa Branca, representada pelos atletas Angeles Garcia, Matheus Piolho e João Feijão, conseguiram a classificação entre as oito equipes que participaram da etapa final da competição.

A Prefeitura de Casa Branca parabenizou os atletas. “Parabéns aos nossos atletas que vêm se destacando nesta competição em todo o território nacional, mostrando que na Capital da Jabuticaba tem cultura das ruas”, disse.

Fotos: Prefeitura Municipal de Casa Branca