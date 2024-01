Homenagem merecida – Professor José Alberto Aguilar Cortez

Mario Poggio Jr.

Em 1965, o glorioso Rio Branco Futebol Clube, conquistou seu tricampeonato, e em seu elenco jogava o talentoso “Cortezinho”, que encantava as diferentes torcidas dos seis clubes que disputavam o torneio.

Cumpre lembrar, ainda que anos mais tarde, foi campeão regional pela Associação Atlética Vargeana, com o gol do título, marcado na casa do adversário.

Mas o objetivo é falar da decisão que teve que tomar quando foi convidado a atuar pelo Guarani Futebol Clube, que formava a base de um time que o sagraria Campeão Brasileiro em 1978.

Na época do convite, então estudante na Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo – USP, em São Paulo, teve que decidir entre continuar os estudos ou treinar em Campinas.

Aconselhado por sua mãe, a grande professora Rosa Aguilar Cortez, optou por continuar os estudos, os quais concluiu com brilhantismo, passou a ser professor auxiliar na USP, continuou a brilhante carreira acadêmica, com conclusão de Mestrado e Doutoramento e recentemente foi homenageado pela Universidade na 312ª Sessão Ordinária da Congregação, pelo seu empenho, com a entrega da placa com os dizeres: “Prof. Dr. José Alberto Aguilar Cortez, a Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo agradece sua dedicação e trabalho ao longo de todos esses anos. Seu profissionalismo e empenho foram fundamentais para nossa história de sucesso.”