Hospital de Caridade continua com interventor

Ninguém compareceu para apresentar uma chapa e concorrer à eleição da nova Mesa Administrativa do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. Tão pouco houve interessados em compor o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, conforme edital de convocação para assembleia extraordinária publicada pelo hospital e cujas chapas deveriam ter sido apresentadas até o dia 12 de dezembro, com eleições previstas para o dia 20 último.

A entidade continua sob o comando do interventor Valmir Costa que está desde janeiro de 2023 respondendo pela instituição. Ele foi nomeado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido) uma vez que terminou no dia 31 de dezembro de 2022, o mandato da diretoria do Hospital e não havia mais Mesa Diretora para dirigir a entidade.

Para que os atendimentos não parassem, no dia 3 de janeiro deste ano, o prefeito Amarildo publicou um decreto indicando Valmir Costa como interventor provisório pelo período de 30 dias e vem se renovando até o presente momento. Como novamente não houve interessados, é provável que o prefeito prorrogue novamente a intervenção por mais 90 dias.

Por ora, o atual interventor deve continuar no cargo. Neste um ano que está como interventor, Valmir disse que o mais importante é que o Hospital não parou e continuou prestando seus relevantes serviços à saúde da população vargengrandense.

Ainda existem dívidas com fornecedores e prestadores de serviços na área médica, uma vez que segundo Valmir, a conta não fecha no final do mês, dado a enorme defasagem nos repasses do SUS, que levam a entidade a sofrer um grande déficit nas suas contas, fechando todo mês no vermelho.

Valmir disse que conseguiu diminuir um pouco a dívida, como a do financiamento feito em administrações anteriores nas redes bancárias que foi parcelado em 84 vezes de R$ 28.762,29, sendo que ainda faltam 18 parcelas para terminar o único financiamento que o Hospital tem.

Em recente live nas suas redes sociais, o prefeito Amarildo disse que vai fazer um enorme esforço no ano que vem para que o Hospital possa liquidar suas dívidas, hoje em torno de R$ 1,5 milhão, incluindo o financiamento.

O grande problema aponta Valmir, é de fato o déficit mensal, sendo que para o ano que vem ele está estimado em aproximadamente R$ 5 milhões, mas pode mudar no transcorrer do ano. A prefeitura tem contribuído muito, segundo o interventor, com repasse mensal na ordem de R$ 340 mil.

Além do atendimento não ter parado, Valmir lembra que as obras de melhorias no Hospital continuam, graças às doações dos vargengrandenses, das emendas dos deputados e da participação da prefeitura. Citou as recentes ajudas para a finalização da cozinha da entidade, como a do empresário Osmar Cossi Júnior, o conhecido Mano Cossi, que contribuiu para a aquisição de um fogão industrial de 10 bocas, coifa e todo o sistema de exaustão, uma doação de aproximadamente R$ 40 mil.

Mais uma vez ele procura através das páginas da Gazeta de Vargem Grande agradecer a todos que contribuem para com o Hospital de Caridade, especialmente a administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes, aos membros da diretoria da Associação Setembro, ao Rotary Club, aos vereadores, deputados, pessoas físicas e jurídicas, sem os quais a principal entidade que cuida da saúde de todos os vargengrandenses dificilmente poderia continuar funcionando. Também agradece aos funcionários, aos médicos e à equipe que o ajuda a administrar a entidade.