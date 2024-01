José Alberto Aguilar Cortez foi homenageado pela USP

O vargengrandense José Alberto Aguilar Cortez, mestre e doutor em Educação Física, foi homenageado na Universidade de São Paulo (USP), no dia 14 deste mês. A homenagem aconteceu pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, em sessão ordinária da Congregação.

José Alberto Aguilar Cortez é filho da professora Rosa Aguilar Cortez e do conhecido José Cortez, patrono da quadra esportiva. O objetivo da homenagem foi agradecer ao vargengrandense pela sua dedicação e trabalho ao longo desses anos na sua área de atuação junto à mais importante universidade do Brasil.

No certificado recebido por José Alberto, está escrito que seu profissionalismo e seu empenho foram fundamentais para a história de sucesso da Escola de Educação Física e Esporte da USP.

Fotos: Arquivo Pessoal