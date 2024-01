Agradecimento

A direção da Gazeta de Vargem Grande agradece a todos seus leitores, colaboradores, assinantes e propagandistas pela confiança depositada em mais uma Edição Especial de Natal. O jornal deseja a todos um Feliz Natal, repleto de paz, amor e esperança.

Arrumando a casa

Estranhamente no perfil da Câmara Municipal no YouTube começaram a aparecer a partir do dia 21 de dezembro, quinta-feira, as sessões extraordinárias realizadas durante o ano todo pela Câmara Municipal só com a voz dos vereadores. São cerca de 12 sessões extraordinárias que não foram gravadas pelo sistema de transmissão ao vivo. Inclusive consta do pacote a sessão extraordinária realizada no dia 11 de dezembro em que foi aprovado o aumento dos vereadores e a mesma não foi levada ao conhecimento da população.

Vai dar pano pra manga

O advogado Hugo Cossi, que estuda se houve afronta à Constituição Federal o aumento de mais de 68% dado aos subsídios dos vereadores, acredita que pode estar havendo uma tentativa de regularizar o princípio da transparência e publicidade que não houve na votação do aumento.

Confessando

No entender do advogado, em tese, a Câmara Municipal presidida pelo vereador Guilherme Nicolau (MDB) com este ato, poderia estar confessando que estes princípios não foram respeitados.

Obrigação

Uma resolução aprovada pela Câmara Municipal determina que todas as sessões plenárias, o que inclui as sessões ordinárias e extraordinárias, sejam transmitidas. Ela é de 22 de janeiro de 2021 e foi uma iniciativa do vereador Celso Itaroti (PTB), quando ele era presidente da Câmara.

Tudo às claras

Também apontou o advogado que a Câmara Municipal revogou as sessões secretas e que a empresa foi contratada pelo Legislativo vargengrandense para transmitir todas as sessões, ordinárias e extraordinárias, recebendo um valor fixo, não por sessão filmada, portanto, tinha a obrigação de transmitir ao público a sessão que aumentou o subsídio dos vereadores, presidente da Câmara, prefeito e vice-prefeito. O que não aconteceu.