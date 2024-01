Tradição de Natal no Jd. São Luís

Se tem uma vizinhança unida é o pessoal da rua Carino da Gama Corrêa, no Jardim São Luís. São vizinhos que se conhecem há anos e que não perdem uma oportunidade de se reunirem para festejar. O grupo costuma curtir o carnaval e inclusive chegaram a fazer até abadá. Assistem jogos de Copa do Mundo juntos, fazem festas juninas e, como não poderia deixar de ser, também fazem uma festa de Natal para celebrarem esse forte vínculo de amizade.

Em 2023, a confraternização foi nessa última semana e reuniu cerca de 60 pessoas. Além de muita comida e bebida, o pessoal caprichou na decoração da rua, onde era possível encontrar Papais-Noéis pulando muros, debruçados em grades e em janelas pelas casas da via.

O evento contou com Dj Dago e passeio de trenzinho, com Jonatas de São José do Rio Pardo, além da brincadeira amigo ladrão, comida alemã e muita diversão.

Fotos: Arquivo Pessoal

Espírito natalino sempre presente

Uma das casas da rua Carino da Gama Corrêa, no Jardim São Luís, que mais se destaca é a da família de Sandra e Jaime Ronchi. Todos os anos, eles e a filha Giovanna capricham na decoração e não falta um cantinho da casa sem que o Natal seja lembrado.

Sandra é designer de interiores e colocar todos os enfeites envolve uma verdadeira força-tarefa natalina. Segundo Giovanna, todo trabalho leva cerca de uma semana até que tudo esteja pronto. E no final, o resultado é de se admirar. Principalmente à noite, quando tudo fica iluminado.

A árvore de Natal é de encher os olhos, com bolas vermelhas, bonecos de feltro, laçarotes e bengalinhas decorativas. O presépio também não pode faltar, ocupando um lugar de destaque na residência.

A figura do Papai Noel estampa almofadas pelos sofás, nas toalhas do banheiro, no tapete e até na capa do vaso sanitário. Muitos bonequinhos do Bom Velhinho enfeitam prateleiras, painéis e preenchem toda a cristaleira da família. Na sala de jantar, o casal Noel ocupa um aparador no canto, enquanto a mesa principal tem jogos americanos estampados com o Papai Noel, que também é representado em um bonequinho que serve como porta-guardanapos.

Deixar a casa assim, cheia de espírito de Natal, é uma tradição que a família mantém há mais de 30 anos e que certamente vai perdurar.

Fotos: Arquivo Pessoal