Vargem se torna polo de mini-handebol

Em evento virtual realizado no canal do Youtube da Confederação Brasileira de Handebol no dia 13, aconteceu a divulgação dos novos Polos Oficiais do Programa de Desenvolvimento Nacional do Mini-Handebol da Confederação Brasileira de Handebol. Esse é um dos maiores programas de desenvolvimento esportivo do mundo, contando atualmente com mais de 500 núcleos e cerca de 20.000 atletas em todo Brasil.

Nesse evento, Vargem Grande do Sul pleiteava e conseguiu três Polos Oficiais de mini-handebol. Com isso, os Poliesportivos CEE José Cortez e Ricardo do Patrocínio Rodrigues e a EMEB Antônio Coury passam a ser reconhecidos como Polos Oficiais do Mini-Handebol Brasil.

Para o professor de Handebol, Juliano Garcia, a entrada de Vargem Grande do Sul nesse Programa fortalece a modalidade na cidade. “Porque envolve capacitação e formação para os professores elevando a qualidade das aulas de Mini-Handebol, inúmeras atividades lúdicas e de aprendizado da modalidade para as crianças, palestras com atletas de alto nível nacional que estão nas seleções brasileiras, possibilidade de participação em Festivais municipais e regionais de Mini-Handebol, tudo isso gratuitamente para as crianças participantes”, disse.

Esse processo de adesão ao Mini-Handebol Brasil foi realizado pelo professor responsável da modalidade, com o apoio da Prefeitura Municipal, Departamento de Esportes e Lazer e Departamento de Educação. As aulas de Mini-Handebol reiniciarão no início de fevereiro, após o período de férias. Para mais informações sobre matrículas, basta entrar em contato com o Departamento de Esportes e Lazer pelo telefone (19) 3641 2325.

Fotos: Prefeitura Municipal