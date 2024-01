Após queixa, árvores da calçada do SASP foram podadas

O leitor da Gazeta de Vargem Grande, residente próximo ao Serviço de Atendimento de Saúde Psicossocial (SASP), procurou o jornal na última semana para se queixar das árvores e da arborização plantada na calçada pela Prefeitura Municipal, tanto na Rua Major Antônio de Oliveira Fontão quanto na Rua Dr. Moacir Troncoso Peres.

Segundo o morador, a arborização na via estava impedindo o trânsito de pedestres na calçada. Na quinta-feira, dia 30, a Gazeta de Vargem Grande enviou uma série de perguntas, a fim de verificar se a prefeitura tinha conhecimento da situação e se tomaria alguma atitude a respeito.

No mesmo dia à tarde a reportagem da Gazeta de Vargem Grande passou pelo local e verificou a poda das árvores e da arborização na via. O jornal ficou aguardando a resposta da Prefeitura Municipal e nesta quarta-feira, dia 4, recebeu a informação de que o Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) realizou a poda no local.