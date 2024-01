O astro da coluna Momento Pet desta semana é Vasco da Gama. O queridão da foto, de Richard e Juliana Multini Brazeau, é da raça Cão de Água Português e tem três anos.

A adoção do cachorro foi bem intensa. “Tivemos que ir visitar a família e passar por 3 entrevistas para sabermos se iríamos ser um dos aprovados para comprá-lo, não era nem adoção gratuita”, explicou.

Juliana contou que a raça possui cabelo e não pelo comum da maioria das outras raças e, por isso, é recomendado para pessoas que sofrem com alergias e asma, que é o caso dela. “Isso faz com que a raça seja hipoalergênica, mas também requer mais cuidados com o pelo/cabelo. Assim, deve escová-lo três vezes por semana e para tal precisa de um pente e de uma escova adequada. Quando o for tosquiar pode escolher o tradicional corte à leão ou a tosquia uniforme ou corte de Retriever”, informou.

Juliana disse que a raça foi criada para ajudar os pescadores portugueses a recuperar as redes no mar. “São ótimos nadadores porque possuem pés de teia como patos. Eles fazem parte da linha esportiva de cães e com isso requerem exercícios diários, como caminhadas de no mínimo 30 minutos, correr no parque e se socializar com outros cachorros”, disse.

“No caso do Vasco, ele caminha de manhã, uma hora após sua primeira refeição, sendo carne e carne cozida, 30 minutos no meio do dia e passa 1 hora no parque brincando com outros cachorros antes de sua segunda refeição. À noite, ele gosta de roer um osso ou brincar com seus brinquedos, bolas e bichinhos de pelúcia”, completou.

Juliana ainda comentou que, como os cães são animais que precisam conviver em grupos e, por isso, se dão tão bem com os humanos, as pessoas não devem deixá-los sozinhos e isolados da família por muito tempo.

