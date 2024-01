Não entenderam

Ligado à igreja evangélica e também conservador, os vereadores não entenderam porquê o vereador Fernando Corretor não assinou a Moção de Repúdio contra a descriminalização do aborto proposta pelo vereador Gláucio do Mototáxi. Dos 13 vereadores da Câmara, somente ele não assinou, os outros 12 foram favoráveis.

Sem discussão

A Moção de Repúdio foi assinada sem um debate mais amplo sobre a questão realizada pelos vereadores. Nem mesmo a vereadora Danutta, que representa as mulheres na Câmara Municipal comentou o caso que está sendo discutido no STF e terá impacto na vida de milhares de mulheres brasileiras, principalmente as mais socialmente vulneráveis e as menores de idade, que morrem por não terem amparo ao realizarem aborto clandestino.

Exemplo a ser seguido

Em Porto Ferreira estão sendo construídos ecopontos pela prefeitura municipal. São equipamentos públicos de pequeno porte para recepção de resíduos provenientes de construção civil, de poda de árvores e capina, ou outros tipos de materiais domiciliares, que são entregues de forma voluntária pelos cidadãos.

Cidade mais limpa

A atitude da prefeitura da cidade de Porto Ferreira visa tonar a cidade mais limpa e evitar que se joguem entulhos nos terrenos e outros locais, como acontece em Vargem Grande do Sul. Os vereadores vargengrandenses que se preocupam com esta questão, poderiam visitar a cidade, que não é tão distante, e ver como este benefício poderia ser implantado no nosso município.

Disputa acirrada

O ano que vem, por se tratar de ano de eleição municipal, ganha destaque quem estiver presidindo a Câmara Municipal. Faltando somente três meses para o término da presidência do vereador Guilherme Nicolau (MDB), nos bastidores do Legislativo municipal, os acordos para saber quem será o próximo presidente estão se acirrando.

Itaroti deve pleitear o cargo

O vereador Celso Itaroti (PTB) que foi derrotado por Guilherme na última eleição, deve voltar com tudo para ver se consegue se eleger presidente do Poder Legislativo mais uma vez, tendo força para influenciar a candidatura a prefeito em 2024. Ele mesmo, um dos possíveis pretendentes a governar Vargem Grande do Sul mais uma vez, concorrendo à eleição para prefeito no ano que vem.