Prefeitura responde questionamentos sobre a reforma do PPA

Na última semana, a Gazeta de Vargem Grande veiculou uma matéria sobre a reforma do Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio. Durante sessão na Câmara Municipal no dia 19 de setembro, a diretora do Departamento de Saúde, Maria Helena Zan, havia informado que a previsão é de que a obra terminasse no fim deste ano.

O jornal havia enviado uma série de perguntas para a Prefeitura Municipal que, nesta semana, retornou aos questionamentos e afirmou que a previsão de término da reforma é dezembro deste ano e janeiro de 2024. Conforme o informado, a obra se encontra em fase de acabamento, onde todas as modificações estruturais que deveriam ser executadas já foram efetuadas.

Atualmente, a obra está na etapa de pintura e instalação elétrica. Os próximos passos, segundo a prefeitura, são a instalação da rede de lógica, sistemas de gases medicinais, forro de gesso e alguns ajustes de acabamento.

A reforma teve início em julho de 2020, contando com ampliação e adequação da sala de recuperação; do hall de entrada e recepção; a retirada da marquise da entrada principal e execução de nova cobertura para entrada de ambulâncias furgão; reforma do telhado; remodelagem da fachada, pintura, entre outros serviços. O valor investido na obra foi de R$ 739.975,88, de recurso próprio do município.

Desde o início da obra, os atendimentos do PPA estão sendo realizados no Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita.

Atraso na obra

A explicação dada pela prefeitura em agosto de 2021 para o atraso da obra, conforme reportagem da Gazeta, é que o aumento do valor dos materiais devido à pandemia da Covid, não permitiu à empresa vencedora da licitação continuar com a obra. Como não houve acordo, foi feita a rescisão do contrato e nova licitação foi feita, o que levou aos atrasos verificados.

Também por ser reforma, novos problemas foram sendo levantados na construção antiga e para adequá-los, novo projeto e nova planilha orçamentária tiveram de ser feitas, contribuindo com o atraso. Com a nova licitação, a empresa que ganhou passou a tocar a obra e deve entregá-la até o final do ano.