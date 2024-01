Procon e ACI oferecem palestra sobre direitos dos consumidores

O Procon de Vargem Grande do Sul, em parceria com a Associação Comercial e Industrial, ofertará uma palestra de Direitos Básicos/Fornecedores do Código de Defesa do Consumidor na próxima terça-feira, dia 17.

A palestra tem como objetivo levar informações e orientações aos empresários sobre a fiscalização exercida pela Fundação Procon sobre noções de direitos e deveres, atendimento, responsabilidade civil e adequações ao código de defesa do consumidor.

A palestra será ministrada por Alahyr F. Cruz Junior, coordenador do núcleo regional Campinas – Função Procon, e acontece às 19h, na ACI, à Rua São Jorge, nº 90. A inscrição deve ser realizada pelo link https://forms.gle/GqLTKLgxjWdK7F428.