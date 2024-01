Vargem disponibiliza três piscinas para a população

Com a chegada do verão, as pessoas procuram as piscinas públicas de Vargem Grande do Sul para se refrescar e ter momentos especiais de lazer com a família e amigos. Atualmente, a Prefeitura Municipal oferece, através do Departamento de Esportes e Lazer, três piscinas públicas para a população.

As piscinas em funcionamento são a do CEE José Cortez (Poli Novo), à Rua Jaguari, nº 300, na Vila Santana, a do Clube XXI de Abril, à Rua Mato Grosso, nº 300, na Vila Polar, e a do Estádio Américo Toquini, à Rua Antônio Costa, nº 45, no Jardim Paulista. Essa última, inclusive, passou a estar aberta ao público no dia 6.

A Gazeta de Vargem Grande procurou a Prefeitura Municipal no dia 2 para saber sobre as piscinas da cidade. Segundo o informado, as piscinas funcionam de terça-feira das 13h às 17h, de quarta a sábado das 8h às 11h e das 13h às 17h, e também no domingo das 13h às 16h30.

Para utilizar as piscinas públicas, o munícipe deve procurar o Departamento de Esportes e Lazer para adquirir sua carteirinha de utilização e realizar o exame médico. Com a carteirinha dentro da validade de dois anos em mãos e com o exame médico também no prazo de validade de 3 meses, ele pode frequentar qualquer piscina.

A prefeitura ressaltou que as piscinas públicas estão em bom estado de conservação e seguras para a utilização da população. A manutenção, conforme o informado, é realizada diariamente com os produtos específicos necessários para este fim e a prefeitura tem realizado as manutenções necessárias nos núcleos regularmente.

Apenas este ano, mais de 430 munícipes já realizaram a inscrição para as carteirinhas de utilização das piscinas, fora aqueles que já tinham a carteirinha em anos anteriores e que estão dentro da validade de dois anos.

Os exames, de acordo com a prefeitura, são realizados exclusivamente pelo médico contratado pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura, seguindo o Decreto nº 1.944 de 14 de fevereiro de 2002. “É um exame simples e rápido, onde é conferido se o munícipe tem ou não alguma afecção de pele que possa ou não ser infectocontagiosa”, disse.

Nas piscinas, também são realizadas as aulas de natação do Departamento de Esportes e Lazer. Ao jornal, a prefeitura afirmou que as piscinas têm atendido de forma tranquila a procura dos banhistas.

Piscina da Vila Santa Terezinha precisa de reforma

Uma outra piscina pública que existe em Vargem Grande do Sul, é a da Vila Santa Terezinha, localizada no Poli Esportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues. No entanto, essa piscina está fechada para o público.

Conforme pôde apurar o jornal, a piscina precisa passar por uma reforma, com valor alto estimado, pois é preciso trocar o maquinário da piscina e também o encanamento. Infelizmente não há previsão de início desta obra.

População utiliza as piscinas

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande foi procurar saber dos internautas se eles utilizam as piscinas públicas, como avaliam a estrutura delas e o que ainda poderia melhorar. A publicação incentivou os moradores a opinarem como avaliam a estrutura das piscinas municipais e o que ainda poderia melhorar.

Postada na quarta-feira, dia 11, a publicação da página do Facebook e no Instagram da Gazeta teve muitos comentários até o fechamento da presente matéria.

Moradores que utilizam as piscinas públicas comentaram que adoram as piscinas, que elas estão lindas e que a limpeza delas é excepcional. Em um dos comentários, a munícipe ainda ressalta que as pessoas que cuidam da piscina que ela utiliza, fazem o trabalho com muito carinho.

Muitas pessoas comentaram pedindo a reabertura e a reforma da piscina do Poli Esportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues, da Vila Santa Terezinha. Uma moradora em específico pontuou que a piscina que ela utiliza está maravilhosa, mas que, para melhorar ainda mais, ela poderia ser aberta aos feriados também.

Alguns munícipes ainda aproveitaram a oportunidade para questionar sobre a realização de exames médicos e como podem adquirir suas carteirinhas.

Para fazer a carteirinha

Aqueles que precisam confeccionar a carteirinha, devem ir ao Departamento de Esportes, à Avenida Regato, nº 407, no Centro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

Os interessados devem levar documento de identificação com foto e CPF, duas fotos 3×4 e comprovante de endereço.

Para confecção da carteirinha, é emitida uma guia de pagamento no valor de R$ 14,04 que deverá ser paga nas lotéricas, bancos conveniados ou pelo aplicativo do internet banking.

A Prefeitura Municipal ressalta que o departamento de Esportes não recebe o valor da confecção da carteirinha e que elas têm a validade de dois anos. Os exames médicos serão renovados sem custo nesse período de dois anos.

Para mais informações, contate o Departamento de Esportes pelo número (19) 3641-2325 ou pelo e-mail grupo.esportes@vgsul.sp.gov.br.

O assunto abordado na Câmara

Na última sessão da Câmara Municipal, realizada no dia 2 deste mês, um requerimento sobre as piscinas públicas, de autoria do vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB), foi aprovado.

No requerimento nº 103/2023, o vereador questiona se há possibilidade de contratar salva-vidas para as piscinas públicas municipais. Na justificativa, ele explica que a presença desse profissional é essencial para prevenir afogamentos, acidentes e para atuar em caso de necessidade. Itaroti ainda pergunta porque as piscinas públicas não abrem aos domingos e feriados.

Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), falou sobre a importância de se abrir as piscinas no domingo e também comentou sobre a necessidade de abrir mais uma piscina para cobrir a demanda da parte alta da cidade.