Campeonato de Veteranos da região será em Casa Branca

Foi realizado o Congresso Técnico da Casa Branca Cup de Futebol 40+, campeonato regional de veteranos, na quarta-feira, dia 17, em Casa Branca.

O campeonato contará com nove equipes, sendo de Casa Branca os times S.R. Guará, S.E. Palmeirinha, ADPM, São Bernardo FC e Macaúba. Da região, participarão os times Vila Rica, de Santa Cruz das Palmeiras, Coffe, de São José do Rio Pardo, América, de Aguaí, e CREI, de Itobi.

Segundo o informado pela Prefeitura Municipal, a Copa, que promete ser o torneio mais disputado da categoria deste ano, terá início na semana que vem, no domingo, dia 28. Todos os jogos serão realizados aos domingos, no Estádio Municipal (Mogiana), e deve atrair grande número de torcedores de toda região.

Foto: Prefeitura Municipal