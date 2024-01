Casa Branca assina termo de execução da Lei Paulo Gustavo

Na manhã de quinta-feira, dia 18, Casa Branca assinou os Termos de Execução Cultural da Lei Paulo Gustavo com o objetivo de conceder apoio financeiro desta lei aos beneficiários que apresentaram e tiveram seus projetos habilitados para as diversas categorias de manifestações artísticas.

De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal, com os termos assinados, os profissionais beneficiados assumiram o compromisso de executar seus projetos culturais e fomentar a cultura casabranquense.

O momento contou com a presença do prefeito Duzão Nogueira, da secretária de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade Adriana Oleto, do secretário adjunto Eliel Vieira e dos profissionais que vão trabalhar nos projetos aprovados.

A Lei

A Lei Paulo Gustavo (Lei Federal Complementar nº 195/2022) viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil, mais de R$ 3.8 bilhões. Foi aprovada ainda durante a pandemia de Covid-19, que limitou as atividades do setor.

É também uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, vitimado pela doença. A maior parte do recurso é voltada ao audiovisual, mas outras áreas culturais também fazem parte da lei.

Casa Branca receberá R$ 292.093,89, que serão distribuídos entre as ações tais como manifestações artísticas: música, dança, pintura, escultura, cinema, fotografia e artes digitais.