Divulgadas as atrações da 16ª Festa do Milho

A 16ª Festa do Milho acontecerá nos dias 3 e 4 de fevereiro, junto com o 12º Festival de Música Sertaneja, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. O evento é organizado pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul.

Nos dias de festa, a população vargengrandense e os visitantes poderão saborear vários pratos à base de milho verde preparados pelas entidades assistenciais APAE, Associação Beneficente Dom Bosco, Sociedade Humanitária, Associação Lucas Tapi, Paróquia Sant’Ana, Paróquia Santa Luzia, Casa de Passagem Heitor A. Fontão, Comissão da Via Crucis, Associação Amigos do Cristo Redentor e Grupo de Escoteiros Curumins da Mantiqueira, Grupo Mão Amiga, Projeto Social Bushido de Judô e o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

No dia 3, sábado, o evento tem início às 20h e a animação da festa fica com o Grupo da Cultura com o Boteco Sertanejo. No domingo, dia 4, a festa começa às 15h, com as apresentações e o encerramento fica por conta da Orquestra de Viola Caipira Pérola da Mantiqueira. Em seguida, às 20h, acontece a premiação do 12º Festival Sertanejo e show com a dupla Belmonte e Amaraí.

Para as inscrições do 12º Festival de Música Sertaneja, o regulamento e as fichas de inscrições estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal, clicando em ‘Notícias’ e filtrando na categoria ‘Cultura e Turismo’. Para se inscrever, o telefone (19) 99178-4970. Para obter mais informações, o munícipe ligue (19) 3643-2755.

A Prefeitura Municipal convida toda a população para prestigiar a festa e provar as delícias preparadas pelas entidades e grupos de Vargem Grande do Sul.

Fotos: Prefeitura Municipal