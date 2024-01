Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Osmar Gregório da Costa, aos 80 anos de idade, no dia 12 de janeiro. Deixou a esposa Margarida Pereira da Costa; os filhos Marcos, Márcia e Sheila; genro; nora e netos. Foi sepultado no dia 13 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marcelo Rodrigues da Silva Filho, aos 21 anos de idade, no dia 16 de janeiro. Deixou os pais Tamires e Marcelo; o irmão Pedro; avós; tios e primos. Foi sepultado no dia 17 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Dair Pirola Bovo, aos 87 anos de idade, no dia 15 de janeiro. Viúva de Aristides Bovo; deixou os filhos Luís Fernando, Eliana e Carlos; a irmã Lenir e sobrinhos. Foi sepultada no dia 16 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Maria Siqueira, o conhecido Siqueirinha, aos 85 anos de idade, no dia 18 de janeiro. Siqueirinha era funcionário público municipal aposentado e trabalhou na Prefeitura no setor tributário. Deixou a esposa Márcia Peixoto Siqueira, os filhos Ana Virgínia, Ana Cecília, Ricardo e Ana Carolina; os genros Reinaldo, Fábio e Felipe; a nora Erika; os netos Livia, Luísa, Victor, Vinícius, Ana Clara, Matheus e Marina. Foi sepultado no dia 19 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Fábio Donizete Alves, aos 39 anos de idade, no dia 19 de janeiro. Fábio trabalhou muitos anos na cerâmica Lagoa Branca e atualmente trabalhava de servente de pedreiro. Era filho de Maura de Jesus da Silva Alves e Valdomiro Alves – já falecidos. Deixou os irmãos Deuselina, Dulceli, Paulo, Rosa, Baltazar, Gaspar e Francisco. Também era irmão de Luís – já falecido; deixou ainda cunhadas; cunhados e sobrinhos. Foi sepultado no dia 19 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Tereza Olimpia Correa, aos 78 anos de idade, no dia 13 de janeiro. Deixou os filhos Ednaldo, Regiomar, Reginaldo, Marcos e Daniel; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 14 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sônia Maria Silva Vieira, aos 66 anos de idade, no dia 16 de janeiro. Deixou o marido Sérgio da Costa; os filhos Aline e José Neto; genro, nora; netos e irmãs. Foi sepultada no dia 17 de janeiro, no Cemitério Municipal de Vargem Grande do Sul.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Rosa Maria Braz Mendes, aos 76 anos de idade, no dia 15 de janeiro. Foi sepultada no dia 15 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Elizabeth Petucco, aos 78 anos de idade, no dia 18 de janeiro. Foi sepultada no dia 18 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.