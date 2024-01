Vargem sediou reunião de escoteiros da região

A primeira reunião distrital escoteira do ano aconteceu no domingo, dia 14, e Vargem Grande do Sul foi a cidade escolhida para sediar o evento, realizado na Casa da Cultura.

Na ocasião, foi discutido o calendário de atividades de 2024, assim como nomeações, homenagens pelos trabalhos prestados e o encontro de monitores do ramo sênior.

Essa foi uma reunião muito importante para o início das atividades das unidades escoteiras e contou com a presença de nove cidades e 12 grupos.

Dos municípios de Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, Holambra, Itapira e Espírito Santo do Pinhal participaram um grupo de cada cidade.

De São João da Boa Vista, Mogi Guaçu e Mogi Mirim, estiveram presentes dois grupos de cada cidade.

Em 2024, o grupo escoteiro de Vargem Grande do Sul, o 304º G.E Curumins da Mantiqueira completará 21 anos, com um calendário repleto de atividades atraentes, passeios, acampamentos, educação ambiental, social e cultural.

Foto: Arquivo Pessoal