Carro furtado foi localizado pela Polícia Militar

A Polícia Militar localizou um carro furtado no sábado, dia 6, por volta das 14h20, no Jardim São José. A equipe recebeu a denúncia de que um automóvel furtado na quinta-feira, dia 4, modelo Fiat/Palio, estava no bairro.

Foi realizado patrulhamento no local e os policiais obtiveram sucesso em localizar o carro estacionado em via pública, com a roda dianteira do lado direito danificada o que impossibilitava a locomoção dele.

Na busca pelos dados, o proprietário foi acionado e compareceu no local com auxílio da Guarda Civil Municipal. A equipe realizou contato com o investigador e o delegado do Plantão Policial.