Em confraternização, Estrela celebrou os 50 anos

Dando prosseguimento a comemoração dos 50 anos do Supermercado Estrela, a direção ofereceu na noite de quarta-feira, dia 10, um jantar a sua equipe de trabalho no Espaço Varanda.

Organizado pelo Cerimonial de Ivair Ribeiro, com o buffet do Restaurante Varanda, a noite foi de muita alegria e confraternização.

Toninho Ferri e seu irmão José Carlos Ferri acompanhados de seus filhos Paula, Guilherme, Richard e Patrícia deram as boas-vindas e agradeceram as pessoas presentes, que fazem parte da história dos 50 anos do supermercado Estrela, ressaltando o companheirismo da equipe e agradecendo a todos.

Guilherme Ferri, em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, também fez questão de agradecer a Vargem Grande, a equipe de trabalho e clientes por terem sempre acreditado, possibilitando que o Supermercado Estrela chegasse até a marca dos seus 50 anos.

Na ocasião, o seminarista Lucas Janucci, que em fevereiro será ordenado padre, deu às bênçãos ao supermercado e a todos os presentes.

A animação da noite ficou por conta do músico Randall e de Dagoberto Bortolozo, o Dj Dago, que também faz parte da equipe de trabalho do supermercado.

Fotos: Reportagem

Ganhadora dos R$ 50 mil agradece ao Supermercado Estrela

O prêmio de R$ 50 mil que o Supermercado Estrela sorteou neste sábado, dia 6, as 17 horas, na loja do supermercado foi entregue à ganhadora Mariah Amélia de Andrade Oliveira pelo sócio proprietário da empresa José Carlos Ferri. O prêmio foi em comemoração aos 50 anos do supermercado completados em 2023.

A ganhadora disse ao jornal Gazeta de Vargem Grande que estava muito feliz com o prêmio, que veio em boa hora e juntamente com sua mãe agradeceu a direção do Supermercado Estrela pela premiação.

Fotos: Reportagem