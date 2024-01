Faleceu Arthur, o garoto de 8 anos que lutava contra leucemia

Arthur Henrique Barbosa Buzatto, um garotinho de 8 anos de idade e morador da cidade de Itobi, lutava contra a leucemia desde o início de 2023 e, infelizmente, faleceu na noite de domingo, dia 21, no Hospital de Jaú, onde estava internado, após passar por complicações.

O garotinho recebeu um transplante de medula óssea do pai, Felipe Buzato. O procedimento havia sido um sucesso e o menino teve alta do hospital em novembro de 2023.

O velório e sepultamento de Arthur aconteceu na segunda-feira, dia 22, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

A luta

Em fevereiro de 2023, esse menino doce e alegre recebeu o triste diagnóstico de Leucemia linfoide aguda do tipo T, e começou a sua jornada em busca da cura. Em seu tratamento oncológico, Arthur passou por sessões de quimioterapia, mas não tiveram muita eficácia, e precisou de um transplante de medula óssea.

Sua família havia sido testada para saber se poderiam ser os doadores, porém, seus pais, Felipe Buzato e Josiane Celestino, foram somente 50% compatíveis. A médica recomendou que o transplante fosse feito com alguém 100% compatível para que a eficácia do transplante fosse maior e a cura alcançada, com menos chances de a doença retornar.

Assim, seus familiares e amigos se mobilizaram para fazer campanhas em suas redes sociais em busca de possíveis doadores de medula óssea para Arthur que fossem 100% compatíveis com ele. Caso não fosse encontrado, os médicos fariam o transplante de Arthur com seus pais sendo os seus doadores, o que aconteceu.