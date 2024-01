Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Lázaro Benedito de Padoa, aos 88 anos de idade, no dia 5 de janeiro. Viúvo de Ana Júlia; deixa a filha Jubilar Rosa; a nora Elaine; os netos Bruna, Tainá, Éder, Diego e Thalia; os bisnetos Júlia, Débora, Tayrone, Benício e Eloísa; e a irmã Tonha. Foi sepultado no dia 6 de janeiro, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Antônio dos Santos, aos 75 anos de idade, no dia 9 de janeiro. Deixou a esposa Jovita e sobrinhos. Foi sepultado no dia 9 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Osmar de Barros Cândido, aos 67 anos de idade, no dia 8 de janeiro. Deixou a esposa Rute Rodrigues Cândido; os filhos Marco; Catarina e Plinio; o genro Juliano Idesti; as noras Marina e Suelena; netos; bisnetos; irmãos e cunhada. Foi sepultado no dia 9 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Deoclédia de Souza Paulino, aos 73 anos de idade, no dia 10 de janeiro. Era viúva de Balbino Paulino; deixou os filhos Ricieri, Reginaldo, Rogério, Eliana e Elisângela; as noras Regiane, Viviane e Vera; os netos Andrei, Gustavo, Leandro, Lucas, Letícia, Pedro e Camila; o bisneto Vítor Hugo; a irmã Maria Antônia Aparecida; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 11 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Orídio Donizete de Souza, aos 56 anos de idade, no dia 11 de janeiro. Deixou o filho Pedro; a sobrinha Leilane; os irmãos Leila, Sebastião, Wilmar, Maurílio, Leda, Murilo, Clarice, Paulo, Luís Fernando, cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 12 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís Sanches, aos 88 anos de idade, no dia 11 de janeiro. Era viúvo de Maria Divina Moraes Sanches; deixou as filhas Ana Rosa e Maria Aparecida; o genro Martins; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 12 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cleuza dos Reis Lima, aos 63 anos de idade, no dia 7 de janeiro. Deixou o marido Valnuci Alves; os filhos Giovani, Tais, Tainá, Paulo, Luís Carlos, Maira e Carlos; netos; bisnetos e irmãos. Foi sepultada no dia 7 de janeiro, no Cemitério Municipal de Monte Santo de Minas.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Clarice de Araújo Ferreira, aos 69 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Deixou os filhos Luciana, Ricardo, Rogério, Ronaldo e Lucimara; genros; noras e netos. Foi sepultada no dia 29 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Olympia da Conceição Nogueira Strazza, aos 93 anos de idade, no dia 29 de dezembro. Deixou os irmãos Océlio e Odalécio; sobrinhos e afilhados. Foi sepultada no dia 29 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu João Gonçalves Alves, aos 58 anos de idade, no dia 1º de janeiro. Deixou a esposa Luciana; a filha Mariane; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 2 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Rodrigues Martins, aos 80 anos de idade, no dia 3 de janeiro. Deixou a esposa Odila; os filhos Luiz César e Ana Luiza; genro; nora; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 3 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ézio José Meira Molenari, aos 77 anos de idade, no dia 5 de janeiro. Deixou a esposa Elza; os filhos Ary e Sônia; nora e netos. Foi sepultado no dia 5 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Antônio Cândido, aos 85 anos de idade, no dia 6 de janeiro. Deixou a esposa Maria Analia; os filhos Esmerinda e Elson. Foi sepultado no dia 7 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Itamar Rodrigues, aos 64 anos de idade, no dia 7 de janeiro. Deixou a mãe Josefina; os irmãos Lucia, Amires, Dagmar e Delmar; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 8 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Alcir Vitor Multini, aos 81 anos de idade, no dia 9 de janeiro. Deixou a esposa Maria Iveti; os filhos Carlos, Ricardo, Luis Marcelo e Paulo; as noras Juliana, Cláudia e Vanessa; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 10 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Carlos Fagundes, aos 74 anos de idade, no dia 10 de janeiro. Deixou a esposa Simone; as filhas Kamila, Lívia e Carolina; genros e netos. Foi sepultado no dia 10 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Aparecido Américo da Silva, aos 62 anos de idade, no dia 11 de janeiro. Deixou os filhos Carlos, Renata e Juliana; genros; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 12 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Manoel Cândido, aos 92 anos de idade, no dia 18 de dezembro. Foi sepultado no dia 19 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Teresa Marcelino da Silva, aos 94 anos de idade, no dia 25 de dezembro. Foi sepultada no dia 26 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu João Natalino Roque, aos 91 anos de idade, no dia 27 de dezembro. Foi sepultado no dia 27 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Paulo Ferreira, aos 76 anos de idade, no dia 29 de dezembro. Foi sepultado no dia 29 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Benedita Maria Claudiano Bossato, aos 76 anos de idade, no dia 10 de janeiro. Foi sepultada no dia 11 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Áureo Antônio Garcia, aos 61 anos de idade, no dia 12 de janeiro. Foi sepultado no dia 12 de janeiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

